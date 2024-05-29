國台辦：台藝人轉發統一海報顯示身分認同

國台辦發言人朱鳳蓮（中評社 海涵攝） 中評社北京4月29日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮29日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，這些天有近百位台灣演藝人員以各種方式表達對兩岸關係、對中華兒女身份認同的態度，有的轉發央視新聞首發的“統一”海報，這個海報在微博的閱讀量已經超過18億次，轉發量也有1700多萬次，希望那些說什麼“被迫表態”的人看得到。



有記者提問：近日來，多名台灣藝人在公開場合說表達“兩岸中國人都是中華民族一分子”等，遭台灣綠營網軍撻伐，民進黨當局稱“是大陸方面在逼迫藝人表態，要求大陸方面不要再繼續逼迫”。賴清德稱“要諒解藝人”。對此有何評論？



朱鳳蓮稱，這些天有近百位台灣演藝人員以各種方式表達對兩岸關係、對中華兒女身份認同的態度，有的轉發央視新聞首發的“統一”海報，有的向粉絲講述從自家長輩瞭解到自己祖籍地和名字的淵源，還有的說兩岸都是中華兒女、盼更多交流，可以說是接力式表達兩岸都是中國人。這些都是自然而然的真情流露。



朱鳳蓮表示，賴清德及民進黨有些人出於政治私利，蓄意製造兩岸對立對抗，給這些台灣演藝人員扣上所謂“被迫表態”的帽子，充分說明兩點：第一，民進黨當局非常心虛，害怕兩岸同胞走近走親，不但刻意忽略台灣要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，還百般打壓污蔑；第二，民進黨當局在加碼製造“綠色恐怖”，讓很多台灣民眾不敢說出心裡話。



朱鳳蓮亦表示，我們積極支持台灣演藝人員來大陸參加各類演出活動，共同推進兩岸文化市場繁榮發展，促進兩岸同胞情感共鳴和心靈契合。我們也歡迎台灣的年輕朋友們來大陸觀看各類演出活動，體驗在大陸的精彩生活。



後援記者：段曉魯