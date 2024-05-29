國台辦：落實對台工作會議精神推進兩岸交流

國台辦發言人朱鳳蓮（中評社 海涵攝） 中評社北京5月29日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮29日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，各地各部門貫徹落實2024年對台工作會議精神，持續推進兩岸交流，增進兩岸同胞福祉。



朱鳳蓮表示，在經貿交流方面，5月9日，兩岸首屆企業ESG合作交流活動在江蘇鎮江舉辦，260餘位相關企業、金融機構、行業協會負責人及專家學者圍繞“永續發展，以新為進”主題，聚焦碳市場綠色金融、綠色交易發展與實踐，推動兩岸ESG協同發展，探索新質生產力合作。5月16日，第十一屆“青創杯”廣州青年創新創業大賽台灣賽區圓滿落幕，56名台灣青年報名參加了人工智能、生物醫藥與健康、智能互聯等行業21個項目的角逐。5月24日至27日，在福州舉辦的第七屆數字中國建設峰會首次設立“兩岸融合專區”，福建國際傳播中心和北京兩岸科技創新中心組織近20家台企50餘個項目參展，展示數據跨境流動、兩岸融合智算、職業資格認證、醫療創新合作、科技共同研發等創新成果。6月12日至15日，“2024浙江·台灣合作周”將在浙江杭州舉辦，台灣相關工商團體、行業協會、企業及台商台青代表共1500餘人將圍繞“新質生產力和浙台融合發展”主題開展交流研討與合作。



朱鳳蓮亦表示，在文化交流方面，5月16日至18日，“2024年長島顯應宮媽祖春祭暨兩岸祈福大典”活動在山東煙台舉辦，兩岸20餘家社團組織、200餘名宮廟代表參加。5月25日至31日，“推進中國式現代化之看貴州——走進遵義”兩岸媒體交流活動在貴州舉辦，兩岸媒體人以現場直播、短視頻、微視頻等形式深入採訪和體驗貴州經濟社會、旅遊文化、鄉村振興和民族風情等發展變化。5月28日，“新時代我來講”——廣州市優秀百姓宣講員大賽台灣青年專場比賽順利舉辦，在中山大學、暨南大學、廣州中醫藥大學就讀的台灣大學生及在廣州的台灣青年圍繞“傳承嶺南優秀傳統文化”、“助力公益志願服務”、“就業創業追夢圓夢”等主題參賽。5月30日至6月3日，第二屆“彩雲之約”海外台胞雲南行活動將在雲南昆明、保山、西雙版納等地舉行，兩岸同胞共聚一堂、共敘親情，共商合作。



朱鳳蓮稱，在服務台灣青年方面，5月23日，2024在京台生專場招聘會在北京成功舉辦，主辦方為台灣求職者提供技術研發、工程管理、人工智能、教育培訓等熱門行業1378個優質就業崗位。5月25日，第十九屆台灣人才廈門對接會在廈門舉辦，280餘名台灣專業人才與50多家用人單位、9家台青雙創基地、4家政策咨詢機構進行洽談對接。畢業季來臨，我們歡迎在台灣的青年學子來大陸尋找實現夢想的機會，也鼓勵在大陸學習的台灣學生留在大陸發展。我們將持續為台灣青年在大陸實習、創業、就業提供支持和機遇。



（後援記者：段曉魯）