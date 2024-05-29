國台辦：賴當局以所謂“民主”包裝“分裂”

國台辦發言人朱鳳蓮（中評社 海涵攝） 中評社北京5月29日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮29日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，賴清德當局以所謂“民主”包裝“分裂”，無非是想乞求外部勢力為其謀“獨”挑釁撐腰打氣，充當外部勢力遏制中國發展的“馬前卒”，台灣是中國的台灣，台灣問題純屬中國內政，不容外來幹涉。



有記者問：賴清德“5·20”講話大肆宣揚台灣所謂“民主成就”，聲稱台灣是“世界民主鏈”的亮點，是“世界之光”。對此有何評論？



朱鳳蓮表示，賴清德講這些話，實質是打著“民主”的幌子兜售“台獨”主張，企圖愚弄島內民衆、誤導國際視聽，謀取政治私利。賴清德當局以所謂“民主”包裝“分裂”，無非是想乞求外部勢力為其謀“獨”挑釁撐腰打氣，充當外部勢力遏制中國發展的“馬前卒”。必須指出的是，台灣是中國的台灣，台灣問題純屬中國內政，不容外來幹涉。妄圖“倚外謀獨”只會自食惡果，“棋子”必將成“棄子”。



朱鳳蓮亦表示，賴清德當局打著“民主”旗號，施行“綠色恐怖”，嚴重損害台灣民眾利益。肆意歪曲歷史，操弄族群對立，分化台灣社會；豢養網軍，把持媒體，鉗制輿論，竭力打壓政治異己；大搞權錢交易，謀求個人與政黨私利；濫用行政和司法資源，恐嚇、打壓參與兩岸交流的民眾，製造“寒蟬效應”；以台灣民眾的安全福祉為代價，向外部反華勢力利益輸誠；自編自導“認知戰”鬧劇，散布攻擊抹黑大陸的假消息，煽動兩岸對立對抗．．．．．．這些就是賴清德當局所標榜的“民主”嗎？



朱鳳蓮稱，制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的借口。用“民主”作包裝、借“和平”來粉飾，難以掩蓋其“台獨”禍心，只會給台海和平穩定帶來巨大危害，只會將台灣推向兵凶戰危的險境，只會給廣大台灣同胞帶來深重災害。希望台灣同胞堅守民族大義，和大陸同胞一道，堅定維護一個中國原則，堅決反對“台獨”分裂，堅定維護自身利益福祉，推動兩岸關係重回和平發展正軌。



（後援記者：段曉魯）＜nextpage＞