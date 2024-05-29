国台办介绍福建建設兩岸融合發展示範區进展

國台辦發言人朱鳳蓮（中評社 海涵攝） 中評社北京5月29日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮29日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，在福建建設兩岸融合發展示範區方面，政策導向突出“便捷”，聚焦與台胞生活息息相關的方面，提供政策便利。政策優惠突出“實在”，聚焦台企來閩興業的實際需求和利益關切，給予實實在在、可感可及的政策優惠。



有記者問：請問發言人可否介紹福建建設兩岸融合發展示範區相關工作進展？



朱鳳蓮表示，在福建建設兩岸融合發展示範區方面，4月28日，福建省發布包括便利台胞來閩交流和工作生活、扶持台資企業發展、鼓勵台胞來閩就業創業和培訓學習等三個方面共13條政策措施。政策導向突出“便捷”，聚焦與台胞生活息息相關的方面，提供政策便利。政策優惠突出“實在”，聚焦台企來閩興業的實際需求和利益關切，給予實實在在、可感可及的政策優惠。政策落實突出“高效”，發布政策的同時，同步公開每條政策所涉及的辦事窗口、聯繫人及聯繫方式，有力促進相關政策高效落地。



朱鳳蓮指出，平潭綜合實驗區不斷優化“對台一體化政府服務平台”，對台灣居民居住證和台灣居民往來大陸通行證信息進行創建、關聯、合併，率先實現台胞身份“兩證”互認。拓展台灣居民居住證在政務服務、公共服務和互聯網領域應用場景，首期梳理出3個類別45項常規應用場景，實現台胞註冊企業業務“全程網辦”、推出台胞在線預約、就診、結算“一卡通辦，便捷就醫”服務、在台胞聚集社區安置24小時自助服務一體機，已累積服務台胞2300餘人次。



（後援記者：段曉魯）