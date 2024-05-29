國台辦：軍事演習是對台獨挑釁的堅決懲戒

國台辦發言人朱鳳蓮（中評社 海涵攝） 中評社北京5月29日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮29日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，聯合利劍—2024A”演習是對其謀“獨”挑釁的堅決懲戒，是捍衛國家主權和領土完整的正義之舉。



有記者問：5月23日至24日中國人民解放軍東部戰區組織戰區、陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊開展軍事演習。有台媒注意到此次演習的名稱是“聯合利劍－2024A”，請問發言人這個“A”是否表示還會有“B”甚至是“C”？今後此類規模的軍演是否將常態化？



朱鳳蓮表示，民進黨當局的說法完全是顛倒黑白、自欺欺人。台灣地區領導人一上任就猖狂挑戰一個中國原則，大肆販賣“兩國論”，宣揚“倚外謀獨”、“以武謀獨”，是赤裸裸的挑釁。“聯合利劍—2024A”演習是對其謀“獨”挑釁的堅決懲戒，是捍衛國家主權和領土完整的正義之舉。民進黨當局所謂“守護台灣”，是以台灣民眾的身家性命為代價推進謀“獨”冒險。如果其不知懸崖勒馬，只會將台灣推向災難深淵。



朱鳳蓮也指出，我們的所有反制措施針對的是“台獨”分裂活動和外部勢力幹涉，絕非針對廣大台灣同胞。希望廣大台灣同胞站在歷史正確的一邊，明辨是非、奉義而行，和大陸同胞一道，堅決反對“台獨”分裂和外部勢力幹涉，堅定守護中華民族共同家園，共創國家統一、民族複興的美好未來。



（後援記者：段曉魯）