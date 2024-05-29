國台辦：兩岸關係一直向前　朝統一方向推進

國台辦發言人朱鳳蓮（中評社 海涵攝） 中評社北京5月29日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮29日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，兩岸關係是一直向前推進，朝向祖國統一的方向推進，解決台灣問題、實現國家統一的意志堅如磐石，維護國家主權和領土完整的能力堅不可摧，反對“台獨”分裂和外來干涉的行動堅決有力。



有記者問：兩岸關係從來沒有像現在這麼嚴峻，兩岸近乎“撕破臉”，看似毫無挽回餘地。請問發言人，兩岸真的回不去了嗎？



朱鳳蓮表示，“兩岸回不去了”本身就是一個偽命題。兩岸關係是一直向前推進，朝向祖國統一的方向推進。我們解決台灣問題、實現國家統一的意志堅如磐石，維護國家主權和領土完整的能力堅不可摧，反對“台獨”分裂和外來干涉的行動堅決有力。



朱鳳蓮亦表示，不管島內局勢如何變化，不管誰當權，都改變不了兩岸同屬一個中國的事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，阻擋不了祖國終將統一的歷史大勢。我們的對台政策是一貫的、明確的，我們將全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，毫不動搖堅持一個中國原則和“九二共識”，團結廣大台灣同胞，努力推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅定不移推進祖國統一大業。



（後援記者：段曉魯）



