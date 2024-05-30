中評現場：黃坤明宋濤籲推統一進程

活動現場（中評社 盧哲攝） 中評社廣州5月30日電（記者 盧哲）以“守護共同家園 共創民族未來”為主題的第四屆“攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動”29日在廣州開幕。海峽兩岸有關方面、黨派團體負責人和代表，專家學者及台胞台青代表200餘人出席。



中共中央政治局委員、廣東省委書記黃坤明在致辭中指出，廣東是中國近代民主革命的策源地，也是中國改革開放的排頭兵、先行地、實驗區，見證了中華民族從深重苦難走向偉大復興的歷史進程，也見證了兩岸同胞同氣連枝、守望相助的動人場景。兩岸同胞暢敘心手相連深厚情誼，瞻望民族復興光明前景，必將進一步凝聚起同心守護家園、共創民族未來的強大力量。廣東正深入學習貫徹習近平總書記考察廣東重要講話、重要指示精神，奮力在推進中國式現代化建設中走在前列。誠摯邀請廣大台商前來投資廣東，廣大台青前來尋夢廣東，廣大台胞前來體驗廣東。我們要堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂活動和外部勢力干涉，持續深化粵台各領域交流合作，為推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業作出新的更大貢獻。



中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在致辭中表示，習近平總書記關於對台工作的系列重要講話為兩岸關係發展指明了方向。解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中華民族走向偉大復興的歷史必然。大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。這是不容置疑的歷史和法理事實，也是不容改變的兩岸現狀。任何“台獨”挑釁行徑必受嚴懲、必遭挫敗。我們解決台灣問題、完成國家統一的意志堅如磐石、能力堅不可摧，將保留採取一切必要措施的選項。廣大台灣同胞具有光榮的愛國主義傳統，要牢固堅持一個中國原則，堅決反對“台獨”分裂和外部干涉，推動兩岸關係和平發展、融合發展，推進祖國統一進程。