吳成典：相信中國人的智慧 兩岸必定統一

新黨主席吳成典（中評社 盧哲攝） 中評社廣州5月30日電（記者 盧哲）以“守護共同家園 共創民族未來”為主題的第四屆“攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動”29日在廣州開幕。海峽兩岸有關方面、黨派團體負責人和代表，專家學者及台胞台青代表200餘人出席。新黨主席吳成典在開幕式致辭中提到，兩岸和平統一，是他從小到大的夢想。他強調，相信中國人的智慧，兩岸必定統一。



“我是在炮火中出生長大的，我的家鄉在金門，兩歲的時候823炮戰，打的是非常的慘烈，所以我從小在戰地炮火中長大，我太瞭解戰爭是無情的，和平是無價的，所以我在還沒有入學之前就一直在思考，希望兩岸能夠尋找一個路子。”出生於福建省金門縣的吳成典，親身經歷過1958年的金門炮戰。“後來我到台灣讀書，吃台灣的米、喝台灣的水長大。再後來到美國留學工作將近10年的時間，然後回到台灣參與政治。一路走來，我還在思考我小時候這個夢，而今天用這個夢來跟大家分享，希望我們這個夢能夠形成更多的共識。”



吳成典表示，兩岸和平統一，是他從小到大的夢想；作為新黨主席，兩岸和平統一也是新黨創黨30年來沒有改變過的目標，“和平統一，四個字少任何一個字都不行。兩岸和平統一的夢是我們新黨的同志、前輩、後來新進人士心裡非常堅定的一個理念、想法，也是一個夢想，現在看到這個夢想快要實現了，在光明到來之前的黑暗只是暫時的。”吳成典說，過去新黨為兩岸努力，有很多前輩流血流汗，未來會培養更多的年輕人往和平統一的方向去發展。“我個人認為是很樂觀的，即使現在面臨黑暗和衝擊。”