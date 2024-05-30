洪秀柱：無論風浪多麼險惡 守護共同家園

中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱致辭（中評社 盧哲攝） 中評社廣州5月30日電（記者 盧哲）以“守護共同家園 共創民族未來”為主題的第四屆“攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動”29日在廣州開幕。海峽兩岸有關方面、黨派團體負責人和代表，專家學者及台胞台青代表200餘人出席。中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱在開幕式致辭表示，我們要守護共同家園，絕對不能縱容“台獨”分裂分子；我們共創民族未來，就要牢牢抓住實現中華民族偉大復興的歷史機遇，無論風浪多麼險惡，兩岸同胞都要懷抱著兩岸一家的親情，守護共同家園，共創民族未來。



洪秀柱說，世界正處於百年未有之大變局，中國正處在民族復興的關鍵時刻，而兩岸關係，因為賴政府在520上台之後，提出了所謂“新兩國論”，“台獨”的氣焰不再掩飾，已經達到了一個新的階段，並且不諱言地說，也點燃了台海危機的引信，因此我們必須非常謹慎的選擇每一步的方向，踩穩每一個步伐，才能夠確保我們能夠安全攀登到更高的巔峰，看到我們未來和平統一的美麗風光。



洪秀柱說，目前的國際局勢，中國大陸的發展以及兩岸關係的變化，都來到了一個歷史的轉折關鍵時期。因此我們今天齊聚一堂，集思廣益，大家來探討守護共同家園，共創民族未來，這個意義非常重大。“我們同時也要呼籲認同國家和平統一大業、共創中華民族偉大復興的兩岸同胞，現在面對‘台獨’分離主義與外部勢力介入的嚴峻挑戰，我們要丟掉幻想，準備鬥爭。”



洪秀柱表示，兩岸的關係脫離不了中美關係的大的架構，而國際政治正處在全球化與破碎化，新冷戰與反對陣營對抗以及霸權思維與民主化國際秩序之間的激烈博弈當中。“但是台灣賴政府上台卻甘為美國的棋子，他引戰不避戰，居危不思安。台海的形勢未來只會越加的收緊，因此我們大家唯有認清我們自己身處的國際環境，才能夠精準的找到自己的位置，進而凝聚共識，共同邁向國家發展總體目標、也就是我們守護共同家園，絕對不能夠縱容‘台獨’分裂的主義。”洪秀柱強調，共創民族的未來，就要牢牢的抓緊民族偉大復興的機遇。