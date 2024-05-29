5月28日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的赤道幾內亞總統奧比昂舉行會談。這是會談前，習近平在人民大會堂東門外廣場為奧比昂舉行歡迎儀式。（圖源：新華社） 中評社北京5月29日電／據新華社報導，“你是非洲資深政治家，也是中國人民的老朋友。中方積極支持赤道幾內亞經濟社會發展，我們也始終記得貴國向汶川地震災區人民雪中送炭、在雲南省金平縣捐資建設希望小學的善舉。”



5月28日下午，習近平主席在人民大會堂同來華進行國事訪問的赤道幾內亞總統奧比昂舉行會談。一番暖心的開場白，讓人們憶起真情往事。



已是第11次訪華的奧比昂總統深情地對習近平主席說：中國是偉大的東方國家，是赤道幾內亞的好兄弟和可靠戰略夥伴。中國援非醫療隊、幫助修建的中赤幾友好醫院等重要項目，造福了當地人民，成為非中友好的象徵。



2008年，赤道幾內亞向四川汶川地震災區捐款200萬歐元，以表達對兄弟的中國政府和人民的深切慰問和堅定支持；2015年，奧比昂總統在訪華期間宣布，為雲南省金平縣捐資建設一所小學，以表達對中方長期幫助赤幾發展的感謝……



赤道幾內亞，一個人口不到200萬的非洲國度，在自身發展仍需幫助的情況下，主動向中方伸出援手。



患難與共，相互支持。



“中國同赤幾的合作始終基於平等和相互尊重，從不強加於人。”奧比昂總統感慨。