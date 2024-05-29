春華秋實二十載　中阿合作再揚帆

這是2023年6月11日在沙特阿拉伯利雅得拍攝的中阿合作論壇第十屆企業家大會開幕式現場。（圖源：新華社｜沙特阿拉伯通訊社供圖） 中評社北京5月29日電／據新華社報導，在中國－阿拉伯國家合作論壇成立20周年之際，論壇第十屆部長級會議將於5月30日在北京舉行。20年來，在中阿合作論壇機制推動下，中阿雙方秉持中阿友好精神，雙邊關係歷經歷史和國際風雲變幻考驗，成為南南合作典範。此次會議，中國領導人將同多位阿拉伯國家元首共同出席開幕式並發表主旨講話，充分體現出中阿雙方團結合作、推動中阿關係不斷邁上新台階的共同願望。



守望相助是中阿友好的鮮明特徵。中國始終堅持與阿拉伯國家平等相待、相互尊重，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持，這也是中阿關係持續走深走實的基石。



在中東錯綜複雜的熱點問題上，中國秉持客觀公正立場，始終做中東和平的建設者、中東穩定的促進者。2023年，在中國斡旋下，沙特阿拉伯與伊朗達成歷史性和解，助推中東地區出現一波“和解潮”。去年10月新一輪巴以衝突爆發後，中國和阿拉伯國家密切溝通，積極勸和促談，推動停火止戰，中方的公正立場和積極行動得到廣大阿拉伯國家高度評價。長期以來，阿方在涉及中國核心利益和重大關切問題上給予有力支持。阿拉伯國家將恪守一個中國原則寫入阿盟首腦理事會會議決議，阿盟外長理事會連續40多次專門通過涉華友好決議。雙方還經常就國際和地區問題進行政治磋商和協調，成為捍衛國際公平正義的重要力量。



平等互利是中阿友好的不竭動力。從建立全面合作、共同發展、面向未來的中阿戰略夥伴關係，再到全力構建面向新時代的中阿命運共同體，中阿關係不斷深化，中阿合作不斷邁上新台階。



兩千多年前，中阿在古絲綢之路上“舟舶繼路、商使交屬”。如今，中阿合作論壇框架內已建立起19項機制性活動，涵蓋經貿、能源、民間交往、技術創新、醫療衛生、衛星通信等諸多領域。中國連續多年穩居阿拉伯國家第一大貿易夥伴國地位，中阿貿易額從2004年的367億美元增至2023年的3980億美元，增長約11倍。中國已同全部22個阿拉伯國家和阿盟簽署“一帶一路”合作文件，實現全覆蓋，並與多個阿拉伯國家的發展戰略對接。雙方在共建“一帶一路”框架內，實施了200多個大型項目，合作成果惠及雙方近20億人民。

