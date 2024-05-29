新疆文藝演出亮相科威特“中國文化體驗日”

5月27日，在科威特哈瓦利省的科威特中國文化中心，來自中國新疆文化藝術代表團的演員在表演。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月29日電／據新華社科威特城5月28日報導，“中國文化體驗日”活動27日在科威特哈瓦利省的科威特中國文化中心舉行，來自中國新疆文化藝術代表團的歌舞、彈唱等節目，吸引眾多中科政治、文化界人士及當地民眾觀看。



代表團的演員展示了新疆舞《朱拉》《紅蘋果》以及中英文版本歌曲《茉莉花》和冬不拉彈唱。其間的茶藝、剪紙、書法、烹飪和漢服秀等現場展示及互動體驗活動也吸引了大量觀眾參與。



科威特作家、社會活動家阿絲拉·哈婭特在接受記者採訪時表示，非常高興通過這次活動瞭解中國新疆，瞭解豐富多彩的中國文化。



“大部分外國人只知道中國特定的一部分文化，並沒有全面瞭解中國文化的多樣性。”哈婭特說，通過展現中國在文化保護、民族團結等方面的努力和成就，向外展示中國文化的多樣性和開放性，可以使國際社會更全面地認識中國。



代表團的演員賈倩倩在接受記者採訪時說，音樂是一種跨越國界的語言，能夠幫助人們更好瞭解彼此的文化和情感。中華民族是個多民族的大家庭。“作為一名聲樂演員，我希望通過自己的演唱，讓更多朋友瞭解一個開放、發展、和諧、欣欣向榮、幸福美好的新疆。”



由新疆文旅廳派出的58人的中國新疆文化藝術代表團5月26日至28日訪問科威特。