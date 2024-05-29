考古合作架起中埃文明交流互鑒的橋梁

這是3月19日在埃及吉薩胡夫金字塔旁拍攝的鮮花和綠植。（圖源：新華社） 中評社北京5月29日電／據新華社報導，埃及南部古城盧克索，是一座堪稱集納古埃及文明精華的歷史古城，被譽為全球考古學的“前沿”。



在盧克索最負盛名的卡爾納克神廟區，中國和埃及的考古學家經過近6年合作發掘，讓塵封3000多年的孟圖神廟遺址逐漸重現往日圖景。在古埃及文明的深處，考古合作為中埃文明交流互鑒搭建起一座友誼的橋梁。



取得豐富的階段性成果



2018年11月，中埃盧克索孟圖神廟聯合考古項目開工，這是新中國成立以來中國考古隊首次赴埃及進行考古挖掘。項目開展至今，取得了豐碩的階段性成果。



中埃聯合考古項目中方執行領隊、中國社會科學院考古研究所世界考古研究室主任賈笑冰向新華社記者介紹，孟圖神廟區分為兩個發掘區，第一個發掘區在整個孟圖神廟區的西南部分，有自西向東並排分布的6座奧西里斯神殿，除去第一、二座有較準確的年代和名稱之外，其他神殿相關信息有待考古發現。第二個發掘區位於孟圖神廟和瑪阿特神廟的結合處，主要解決建築序列的問題。



賈笑冰說，前幾季的發掘已經將一區的奧西里斯第三座神殿完全發掘出來，清楚地呈現了其布局結構，校正了19世紀法國考古學家記錄的謬誤。在二區，考古隊在孟圖神廟附屬建築的泥磚地板上發現了阿孟霍特普三世的印記，這為整體上認識孟圖神廟的年代以及區域演變提供了新材料，這在卡爾納克北部地區的考古工作歷史上是一個突破性進展。



今年3月中旬，中埃聯合考古隊在疫情後重啟對孟圖神廟區的考古發掘工作。經過兩個月的發掘，考古隊在第三座神殿的西側首次完整再現出第四座神殿的整體輪廓，考古發掘工作再取得新突破。



據中埃聯合考古隊發布的成果報告介紹，第四座神殿近似一座10米乘10米的方形砂岩建築，結構清晰，部分地板石塊還有殘留銘文，待提取解讀信息，或許可以幫助這座神殿斷代、定名。