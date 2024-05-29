專家學者齊聚山城　呼籲加強國際反恐合作

（圖源：新華社） 中評社北京5月29日電／據新華社重慶5月29日報導，第五屆“反恐、去極端化與人權保障”國際研討會29日在重慶舉行。來自巴基斯坦、烏茲別克斯坦、阿塞拜疆、日本、菲律賓、阿聯酋等國家的近70位各界代表，以及西南政法大學、新疆大學、蘭州大學、暨南大學、西北政法大學等多所高校的專家學者，圍繞當今國際社會關切的網絡恐怖主義、反恐體系建設、國際恐怖主義等議題，以線上線下結合的方式討論分享。



研討會上，與會各國專家聚焦反恐和去極端化、法律體系建設、國家安全、人權保障、婦女發展權，介紹了各國在反恐和去極端化工作上的有益經驗，為反恐、去極端化與人權保障的研究和實踐提供了有益思路。



“恐怖主義是人類社會的公敵，嚴重威脅區域穩定、世界和平和人類文明。”西南政法大學校長林維表示，“在當前國際形勢下，國際社會應當秉持共同、綜合、合作、可持續的全球安全觀，以更大的決心、勇氣和誠意，作出更富有成效的努力。我們應增進國際共識，反對選擇性反恐；應提升共同體意識，強化反恐多邊主義；應堅持系統思維，協同推進反恐與人權保障。”



烏茲別克斯坦世界經濟與外交大學副校長尼格曼·尼格曼諾夫表示，免於恐怖主義威脅是充分享有人權的應有之義和基本前提。他呼籲，國際社會共同響應中國提出的全球安全倡議，強化國際合作，共同維護各個國家的主權與領土完整，捍衛公民的個人與財產安全。



本次研討會由西南政法大學主辦，西北政法大學國家安全學院、蘭州大學政治與國際關係學院、新疆大學新疆人權保障與發展進步研究中心協辦。