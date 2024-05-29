中日韓合作，重整行裝再出發

當地時間5月27日上午，國務院總理李強在首爾與韓國總統尹錫悅、日本首相岸田文雄共同出席第九次中日韓領導人會議。（圖源：新華社） 中評社北京5月29日電／據新華社報導，當地時間5月27日上午，國務院總理李強在首爾與韓國總統尹錫悅、日本首相岸田文雄共同出席第九次中日韓領導人會議。就本次重要會議的亮點和重要意義，新華網專訪了中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員董向榮，以下為主要內容：



新華網：在本次會議上，李強總理就深化中日韓合作提出了五點建議。這些建議向外界釋放了怎樣的信號？



董向榮：我個人比較關注的幾點：一是強調合作全面重啟。在過去4年多時間裡，中日韓合作確實受到很大衝擊，比如說疫情衝擊，還有一些地緣政治因素的影響。中日韓合作的全面重啟，有助於推動三邊關係走出當前的僵局和低谷。



李強總理強調，充分激活合作存量，穩步培育增量。當前，中韓和中日之間的貿易額仍有3000億美元以上的水平，能夠保持住這樣的水平，然後進一步實現增量，這是非常重要的。



李強總理還提到深化經貿互聯互通，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，盡早恢復並完成中日韓自貿協定談判。中日韓是東亞三個最主要的經濟體，無論是從經濟體量上來講，還是從技術發展水平上來講，都對世界有重要影響。在東亞地區的經濟合作當中，三國具有舉足輕重的地位。但是我們知道，中日韓自貿協定已經談判了很多年，受到各種因素影響，沒有出現一個大家所希望的結果。在各種經濟貿易合作框架紛繁複雜，甚至可以說相互替代的情況下，中日韓三個重要經濟體有沒有可能形成一個自由貿易框架，對地區和全球經濟來講都是值得期待的事情。當然，這裡面困難也很大，所以李強總理在這樣的一個重要場合呼籲韓國和日本重視中日韓自貿協定的簽署。



談到人文交流合作，2025－2026年被設為中日韓文化交流年，這也是非常重要的。中日韓三國有著共同的歷史和文化淵源，存在非常強烈的文化認同，包括對漢字的使用，對傳統文化的欣賞。如果拿出一首唐詩來，中國人、韓國人或者是日本人會非常欣賞這種漢字之美、詩詞之美，但是其他國家的人可能很難體會。中日韓在文化上確實有很多相通之處。這次三國領導人，特別是李強總理強調文化交流，我們非常高興能看到三國在文化交流方面重啟的跡象。

