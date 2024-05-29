（圖源：中國紀檢監察報） 中評社北京5月29日電／據中國紀檢監察報報導，優化營商環境事關經濟社會高質量發展，也在很大程度上體現著幹部作風狀況。從近期多地通報的破壞營商環境典型案例來看，仍有一些黨員幹部作風不嚴不實，服務經營主體意識不強，嚴重擾亂市場競爭秩序，必須引起警惕。



過硬幹部作風是營商環境的“金字招牌”。北京市創新推動“一件事”集成服務改革，已推出62個場景，2024年以來月平均辦理量約為35萬件；河南省濮陽市“一碼集成”激活企業開辦新質效，分批對13個部門32個高頻後置許可事項優化審批流程，將申請材料由20多份壓縮至2份……近日，國務院辦公廳通報優化營商環境專項督查發現的30項典型經驗做法。這一項項實打實成果的取得，離不開幹部務實過硬的作風和幹事創業的精氣神。營商環境好壞關鍵看幹部作風。要持續抓牢作風建設，以優良風氣助推營商環境不斷優化升級。



對於破壞營商環境的作風問題，必須露頭就打、重錘敲打。結合通報的典型案例來看，黨員幹部作風不嚴不實會對公平公正的營商環境造成嚴重破壞。一方面，侵犯企業家、投資者的權益，損害當地黨和政府的公信力；另一方面，一地營商環境的“差評”會降低該地區的聲譽，對當地經濟持續健康發展造成負面影響。紀檢監察機關要嚴肅查處黨員幹部在政商交往中的不公平、不依法、不盡責等問題，及時通報曝光典型案例，形成有力震懾。同時，針對暴露出來的突出問題，要督促相關部門及時整改，以有力有效監督破解影響營商環境的體制性障礙、機制性梗阻和制度性漏洞，讓幹部作風更好、營商環境更優。



優化營商環境是一場攻堅戰持久戰。必須久久為功，持續深化作風建設，不斷增強黨員幹部服務經營主體意識，緊盯經濟社會發展過程中不斷出現的新情況、新問題，幫助企業解決最緊迫的發展難題，為經濟社會高質量發展提供強有力保障。