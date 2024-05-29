海南：前移關口　溯源施治

圖為5月27日下午，海南省紀委監委駐省旅遊和文化廣電體育廳紀檢監察組工作人員就駐在單位關於文體活動項目和資金管理廉政風險提示整改情況進行跟進監督，查看相關資料。（圖源：中國紀檢監察報） 中評社北京5月29日電／據中國紀檢監察報報導，5月27日下午，海南省政府海府辦公區1號辦公大樓，一場廉政風險提示整治調度推進會正在省旅遊和文化廣電體育廳機關進行。“10萬元以上、200萬元以下項目採購公示還存在不規範的情形，這個問題必須高度重視。”會上，省紀委監委駐省旅遊和文化廣電體育廳紀檢監察組組長謝國平嚴肅地說道。



“我們緊盯問題易發多發、影響自貿港建設，並具有行業性、系統性、地域性特點的廉政風險，通過梳理典型案例，以案為鑒，進行風險提示，從而達到前移關口、溯源施治的目的。”海南省紀委監委相關負責同志告訴記者，省紀委監委認真做好廉政風險提示工作，推動職能部門完善工作機制，目前已印發11期風險提示。“其中，第十期風險提示就是關於文體活動項目和資金管理的，主要涉及省委宣傳部和省旅文廳，相應的派駐紀檢監察組將風險提示納入日常監督內容，不定期召開整治調度推進會，壓實責任推動整改。”



謝國平介紹，按規定200萬元以上的文體活動項目必須實行政府採購，之前，省旅文廳有的處室利用項目活動專業性特點搞化整為零，“技術性”拆分項目，不履行招投標程序。該紀檢監察組根據廉政風險提示，推動省旅文廳出台了政府採購限額標準以下項目採購管理辦法，要求對10萬元以上、200萬元以下的文體活動項目由項目評審小組進行比選評審，比選結果由項目實施處室（局）在廳門戶網站以及相關省內媒體上公示3個工作日。



“大家普遍反映這項制度能夠有效防範風險，但前不久通過的25個項目中，有的只在廳門戶網站公示，有的為了趕進度縮短了公示的時間，這說明個別處室對此還不夠重視。”整治調度推進會結束後，謝國平向記者談起了會上他提出的問題，“收到廉政風險提示後，我們已經監督推動廳黨組先後制定多項規範制度，但有的制度在執行過程中還有瑕疵，要通過不斷督促，真正扎緊文體活動和項目資金監管的制度籠子。”