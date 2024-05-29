“新形象工程”背後還是政績衝動

黑龍江省齊齊哈爾市紀委監委緊盯黨員幹部違規從事營利活動的新形式、新動向，深入開展黨員幹部違規從事營利活動問題整治，嚴查違紀違法問題。圖為近日，該市紀委監委工作人員在稅務部門核實有關情況。（圖源：中國紀檢監察報） 中評社北京5月29日電／打著服務民生旗號，以“作秀”代替“做事”，以“造勢”代替“造福”，以“短平快”代替“長遠實”的現象，在一些地方不時浮出水面，巧立名目勞民傷財。



究其根源，這是“新形象工程”作祟，披上了“新馬甲”，依舊是“老毛病”，是少數領導幹部的政績衝動。這些“新形象工程”加重基層負擔，導致國家財產和社會資源嚴重浪費，必須下大力氣糾治。



“新形象工程”有哪些？中央紀委國家監委發布的《關於堅決糾治部分地方基層搞“新形象工程”問題的工作提示》列舉了8類情況，特徵有三：一是以“為人民謀福祉”為幌子，大肆建設“市民之家”“文體展館”等所謂的“民生工程”；二是以“城市發展”作掩護，盲目跟風引進一些看似“高大上”的文旅、論壇、數字化項目，借新還舊搞“政績工程”；三是只注重做“表面文章”，在黨建、“創城”等領域設展廳、刷標語、做牌匾，興修只重面子、不顧里子的“面子工程”。



“新形象工程”隱蔽性、欺騙性和迷惑性強，也為地方發展埋下了一顆“雷”，脫離了地方實際，甚至擠占了改善民生的資金，極易造成資源閑置浪費，引發地方債務風險。此外，一些項目“改頭換面”後，還給了個別領導幹部奢侈享受的空間，背後蘊藏權力尋租和隱形腐敗風險。



“新形象工程”說到底背後還是政績觀問題，“表現在基層，根子在上面”。



一些領導幹部政績觀長期錯位，將個人升遷放在首位，對周期長、見效慢的工作無感，總想著搞大動作、做大文章、上大項目，工作的出發點重在博得上級關注，罔顧基層幹群心聲。