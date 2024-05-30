香港第二屆同鄉社團家鄉市集嘉年華即將開幕

香港第二屆同鄉社團家鄉市集嘉年華新聞發布會（中評社 段曉魯攝） 中評社香港5月30日電（記者 段曉魯）5月29日下午，第二屆同鄉社團家鄉市集嘉年華籌委會舉行新聞發布會，向公眾公布第二屆同鄉社團家鄉市集嘉年華活動有關情況。



繼去年成功舉辦首屆同鄉社團家鄉市集嘉年華之後，香港廣東社團總會今年再次聯合香港福建社團聯會、香港廣西社團總會、香港海南社團總會、香港浙江省同鄉會聯合會以及江蘇、山東等眾多省級同鄉社團，於6月1日至5日期間在維多利亞公園3－6號足球場及草地舉辦第二屆同鄉社團家鄉市集嘉年華。



籌委會表示，今年家鄉市集陣容更加鼎盛、展品更加豐富、內容更加多樣，參與主辦的省級同鄉社團由去年的26個增加至28 個，內蒙古和新疆兩個自治區同鄉社團加入。活動內容設特產展銷、文藝表演、非遺展示、美食休閒四大版塊。籌委會表示，家鄉市集攤位設置超過220個，展銷貨品價值總額3700多萬港元，香港市民可以在市集上購買到更多平、靚、正的心儀產品。除了展銷各地特產之外，還將帶來280多個特色文藝表演，舉辦內蒙古和新疆2個少數民族地區專場演出，還邀請了氣勢磅礡的英歌舞來港演出；新設“中華美食一條街”，超過20個熟食攤位，市民在現場可以品嘗到淄博燒烤、青島啤酒、天水麻辣燙、烤全羊等地方美食。同時，今年家鄉市集重磅推出非遺展示、展演專區，展示260件非遺作品，如潮汕刺繡、東莞莞香、小欖菊繡、天南椰雕、德化瓷器、徐行草編、貴溪鏨銅雕刻等，還邀請非遺傳承人到現場與市民互動，市民可以與大師、工匠面對面交流，沉浸式體驗中華傳統文化的博大精深。



嘉年華活動現場設兩個入口，分別是1號（告士打道）和6號（興發街）足球場，成人統一使用八達通進場，每人收費五蚊，1.2米以下小童以及出示樂悠卡的長者免費入場。為進一步提高市民的參與度，籌委會在維多利亞公園草地區設親子樂園，提供遊樂設施，開設16個遊樂項目，1蚊玩曬遊樂場；活動現場開展抽獎活動，獎品超過300份，總價值超過港幣70萬元。



籌委會指出，今屆的家鄉市集嘉年華，是在熱烈慶祝中華人民共和國成立75周年之際、香港邁向由治及興極為關鍵的時刻舉辦的一次盛會。這是一次鄉情的聚會，讓香港市民在家門口品嘗家鄉風味、領略故園風情、感悟故鄉故人、增強家國情懷；這是一次文化的盛宴，精彩的文藝演出、非物質文化遺產展示和展演，讓市民沉浸式體驗中華優秀傳統文化的博大精深，充分感受到香港中西文化合璧的多元特色和獨有魅力；這是一次消費的盛事，港人無須北上，在家門口就可購買或“打卡”內地流行食品及家鄉特色產品，市民在夏日有了一個購物休閒娛樂的好去處，可進一步提振本地消費，為各行各業注入新的活力。