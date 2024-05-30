季燁答中評：賴清德講話與和平目標背道而馳

廈門大學台灣研究院副院長季燁（中評社資料圖） 中評社香港5月30日電（記者 段曉魯）賴清德5月20日發表就職演說。對此，廈門大學台灣研究院副院長季燁接受中評社採訪，他表示，賴清德的“台獨”論調更加囂張，講話通篇以“中國”指代大陸，公開宣揚台灣與大陸互不隸屬，一上台就這麼赤裸裸地主張“兩國論”，是歷次台灣地區領導人就職講話中所罕見的。



季燁表示，相較於蔡英文前兩次的就職講話而言，賴清德就職講話的兩岸論述比重有所提高，凸顯了當前兩岸議題的重要性。但遺憾的是，他的兩岸論述總體基調更趨負面，欺騙挑釁有餘而進步不足。



季燁亦表示，賴清德的“台獨”論調更加囂張。講話通篇以“中國”指代大陸，30多次將台灣以“國家”自居，公開宣揚“‘中華民國台灣′是一個‘主權獨立的國家′”、“‘中華民國′與中華人民共和國互不隸屬”以及“‘中華民國台灣′的未來，由兩千三百萬人民共同決定”。一上台就這麼赤裸裸地主張“兩國論”，是歷次台灣地區領導人就職講話中所罕見的。



季燁認為，賴清德的兩岸論述相較蔡英文而言退步明顯。賴清德宣稱要秉持“四個堅持”，“維持現狀”，但事實上他是在試圖改變現狀。蔡英文在就職演說中提到的1992年兩岸兩會溝通協商達成若干“共同認知與諒解”的“歷史事實”、兩岸交流協商既有的“政治基礎”、體現一個中國框架的“兩岸人民關係條例”等元素，賴清德絕口不提。通過偷換“國籍”的概念、歪曲解釋“主權在民”的手法，所謂的“中華民國憲政體制”已經成為“兩國論”的“擋箭牌”。

