李振廣：堅守民族精神和文化自信

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣（中評社 盧哲攝） 中評社佛山5月30日電（記者 盧哲）正在廣東省舉行的以“守護共同家園 共創民族未來”為主題的第四屆“攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動”29日下午在佛山市舉行“民族精神與文化自信”分論壇。北京聯合大學台灣研究院院長李振廣在分論壇上發表主題演講表示，賴清德的“台獨”主張人盡皆知，所以他在“520演說”中通篇灌輸“台獨”理念並不令人意外。但令人憤怒的是，賴清德要用“台獨史觀”毒化島內民族意識，侵蝕我中華文化的根基，毒害島內青少年。李振廣強調，堅守我們的民族精神和文化自信，義不容辭，也是我們肩負的歷史責任。



李振廣表示，兩岸同胞都是中華民族的一份子。中華民族、中華文化、中華文明，是兩岸同胞的根脈，是兩岸同胞的靈魂所系。台灣是經過一代代中國人篳路藍縷辛勤開發，才有今天的建設成就。賴清德為了其“台獨”妄想，試圖通過歷史虛無主義扭曲島內青少年和廣大民眾的中華民族意識。賴清德在此次演講中對千百年來中華民族對台灣的開發建設視而不見，不提1335年元朝當局在澎湖設立了巡檢司，管轄澎湖、台灣民政；無視代代相傳的明末“開台王”、“第一位開拓台灣的先鋒”顔思齊、鄭芝龍們組織漳泉移民，對台灣進行大規模有組織的拓墾功績，無視鄭成功收復開發台灣的偉大貢獻，無視數百萬廈漳泉閩南民眾和客家族群對台灣的辛苦開發；無視廣大高山族同胞對台灣的守護建設與貢獻，反而把荷蘭殖民者搶占台灣的1624年，當做“開啟台灣全球化的開端”。李振廣說，這不僅僅是數典忘祖，這是不以為恥反以為榮，赤裸裸地把侵略台灣掠奪資源的西方殖民者當作自己的祖先。這是要割斷島內中華文化根脈，是毒化和扭曲島內民眾特別是青少年中華民族意識的毒藥。“其用心之毒，無以復加。”



李振廣還提到，4月10日，習近平總書記在會見馬英九先生時表示，兩岸同胞同屬中華民族。中華民族是世界上偉大的民族，創造了源遠流長、輝煌燦爛、舉世無雙的中華文明，每一個中華兒女都為之感到驕傲和榮光。中華民族、中華文明幾千年來歷經滄桑、飽受磨難，卻生生不息、綿延不斷，關鍵在於中華民族始終有著國土不能分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷的共同信念。中華文化是我們的根脈，民族精神是我們這個民族能夠生生不息，屹立於世界民族之林的根基。在五千多年的發展中，中華民族形成了以愛國主義為核心的團結統一、愛好和平、勤勞勇敢、自強不息的偉大民族精神。賴清德那種奴性嘴臉，是被我們的文化、民族所唾棄的糟粕，與中華民族精神格格不入。