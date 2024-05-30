快評：環太軍演排除台灣　美方主動提紅線

中評社快評／美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾27日在台北表示，美國在對台事務上，有些中國大陸的紅線不能跨越，否則很有可能導致戰爭結果。麥考爾又說，如果有一天到達臨界點，在台灣未挑釁情況下，美國人民就必須面對一個非常困難的抉擇。



麥考爾26日率領跨黨派眾議員竄訪台灣5天。今年3月，麥考爾曾聲稱將參加賴清德520就職禮，但他最後還是避開了那個日子。麥考爾這幾天在台灣說了很多諸如“期望美國國會立法，協助台灣加強自我防衛能力”之類的話，但最受外界關注的還是他那句“中國有些紅線美方不能跨”，這句話同時也是提醒、警告剛上台、繼續謀“獨”的賴清德。



美軍主導、兩年一度的環太平洋軍事演習（RIMPAC 2024）將於6月26日至8月2日登場。外媒報導，一心希望參加的台灣繼續被排除在外。兩年前，美國《國防授權法案》就已建議邀請台灣參與環太平洋軍演，但迄今仍然不敢落實。從麥考爾一句“中國有些紅線美方不能跨”，可看出美方也清楚必須謹慎從事，不可貿然造次。



大陸東部戰區近日展開“聯合利劍－2024A”圍台軍演，對台演習將常態化，給“台獨”戴上緊箍咒。美方不希望這個時候台海發生戰爭，麥考爾主動說有些紅線不能跨，同樣也給“台獨”戴上了緊箍咒。



是的，必須小心不要跨越，否則將導致“一場災難性的戰爭”。麥考爾之言，賴清德敢當耳邊風嗎？