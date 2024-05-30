中國人眼中美國不再美？美媒擔憂軟實力減弱

《華盛頓郵報》發表長篇報導，擔憂美國對華影響力和在華聲望下降

中評社華盛頓5月29日電（記者 余東暉）不久之前，任何美國的東西都在中國被自然而然地視為更好。20世紀90年代，有人在北京天安門廣場附近的麥當勞舉行婚禮；到了2000年代，耐克運動鞋、iphone和必勝客約會成為中國中產階級成就的標誌。



美國在中文中被稱為“美麗的國家”，是財富和安逸的堡壘。那時人們常開玩笑說，就連美國的月亮看上去都比中國大。



現在，中國的媒體和評論員把美國戲稱為“美帝”。中國消費者更有可能在中國連鎖店瑞幸咖啡啜飲一杯，而不是星巴克；更有可能通宵排隊購買華為Mate60 Pro，而不是最新款蘋果設備。今天，沒有人說從美國看月亮有什麼不同。



以上是美國大報《華盛頓郵報》一篇關於中國報導的開篇描述。該報的“世界觀”欄目日前發表長篇報導--“美國曾經在中國享有聲望，不再如此”，指出：在言辭尖銳和軍事恫嚇的時代，“軟實力”更為重要，但美國文化和思想的吸引力在中國已經減弱。



在美中愈演愈烈的戰略競爭中，美方不僅在高科技和新興產業等“硬實力”方面擔心被中國“彎道超車”的焦慮感越來越強，在政治制度和意識形態等“軟實力”方面擔心影響力減弱的不安感也越來越盛。