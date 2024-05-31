郭定平：中日關係在遏制與競合間徘徊

復旦大學國際關係與公共事務學院教授郭定平 中評社北京5月31日電（助理記者 馬一鳴）中日關係對於應對世界地緣政治危機和經濟不確定性，維護東亞地區和平的意義是重大的。2023年，中日雙方在APEC會議上達成了共識，重新確立了全面推進中日兩國戰略互惠關係，為雙邊關係的發展提供了政治引領。在未來，中日關係面臨著機會機遇，同時也面臨著一些問題，這些問題將給亞太地區的和平與穩定帶來挑戰。5月29日，復旦大學國際關係與公共事務學院教授郭定平參與由山東大學政治學與公共管理學院主辦的線上研討會，討論新時代中日關係的新成就與新問題。郭定平指出，儘管兩國關係問題眾多，但前景廣闊，兩國關係中仍存在的可以進一步發展改善的領域不容忽視，未來中日關係將在會在相互遏制和競爭合作之間徘徊。



郭定平認為，歷史問題是基礎，歷史問題沒有得到沒有得到真正解決，一直在影響中日關係的順利發展。儘管兩國關係問題眾多，但前景廣闊，兩國關係中仍存在的可以進一步發展改善的領域不容忽視，例如，中日兩國在維護半島無核化，維護東亞地區的和平穩定方面有共同的目標。除此之外，兩國在節能技術、風能發電等可再生能源這方面也有較大的合作空間和戰略目標。



在談到對未來中日關係的前景展望時，郭定平表示，中日關係可能會有四種不同的前景，即全面對抗關係、和諧合作關係、相互遏制關係以及競爭合作關係。他指出，就這四種前景來看，全面對抗關係暫時是難以想象的，基於兩國歷史上的戰爭經歷，更重要的是基於目前的國際局勢和大國競爭關係，特別是現在的核大國之間的關係，發生全面對抗的戰爭關係是不可能的。而考慮到中日之間的諸多問題所在，和諧合作、永久和平的關係也並不現實。



郭定平認為，中日關係未來的發展方向會在相互遏制和競爭合作之間徘徊。一方面中日關係對中國、日本、東亞乃至世界無比重要，而且在過去的幾十年當中，中日雙方發展兩國關係使雙方受益，使地區受益，使世界受益。但中日也處於複雜的相互依賴關係中，其中也存在很多的問題，從歷史問題到台灣問題，到新的東海問題，再到中日在第三方的競爭問題等等，新舊問題交錯叠加，給兩國關係增加了很多不確定性。基於這樣的兩點論，郭定平指出，在未來比較長的一個歷史時期當中，中日關係可能會處於相互遏制的“冷戰”狀態和競爭合作的“冷和”狀態之中。