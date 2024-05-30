“學習強國”舉辦簽約儀式　啓動新發展戰略

中評社北京5月30日電／據新華社報導，5月29日，“學習強國”學習平台在京舉行數字文化與數據服務融合發展戰略合作簽約儀式。



“學習強國”學習平台分別與中國出版集團有限公司、中國音樂著作權協會、中國音像著作權集體管理協會、中國文字著作權協會、中國攝影著作權協會、中國電影著作權協會、上海蜜度科技股份有限公司簽訂戰略合作協議，實現強強聯合優勢互補，在數智賦能融合出版、協同發展版權保護、人工智能數據服務等重點領域開啟深度合作，推動產業提質，實現高質量發展。



據介紹，“學習強國”學習平台將與中國出版集團有限公司在融合出版、知識服務、品牌創建、文化消費等多個方面展開合作，進一步強化優質內容發掘、智能內容生產和數字化立體傳播，讓優質內容更廣泛更深入地觸達用戶。



通過與五家著作權集體管理組織開展版權業務合作，“學習強國”將進一步強化版權保護、尊重創作者權益，激勵創新創意，維護行業健康發展的良好生態。同時，“學習強國”還將加強版權保護普法和宣傳，與五家著作權集體管理組織聯合主辦“版權：我來說”征稿活動。



此外，“學習強國”與上海蜜度科技股份有限公司將在產品研發、市場開拓和科技創新方面開展合作，釋放數據價值，推動數智融合，賦能平台服務能力建設，為“學習＋服務”理念的進一步探索和實踐提供科技支撐。