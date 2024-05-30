李強會見馬來西亞第一副總理扎希德

5月29日下午，國務院總理李強在北京釣魚台國賓館會見來華進行正式訪問的馬來西亞第一副總理兼鄉村及區域發展部長扎希德。（圖源：新華社） 中評社北京5月30日電／據新華社報導，國務院總理李強5月29日下午在釣魚台國賓館會見來華進行正式訪問的馬來西亞第一副總理兼鄉村及區域發展部長扎希德。



李強表示，中馬建交以來，始終堅持相互尊重、平等相待，從兩國根本和長遠利益出發，堅定不移發展友好關係。中方願同馬方以今年兩國建交50周年為契機，遵照習近平主席同安瓦爾總理的戰略引領，繼續加強高層交往，堅定支持彼此維護自身主權、安全等核心利益，更好發揮經濟互補優勢，匯聚更多發展合力，推動共建中馬命運共同體不斷走深走實，更好造福兩國人民，為地區繁榮穩定作出新的貢獻。



李強指出，中方願同馬方加強發展戰略對接，實施好“一帶一路”合作重點項目，深挖數字經濟、新能源汽車等新興領域合作潛力，擴大貿易規模，進一步拉緊合作的紐帶，做大共贏的蛋糕。雙方要在教育、文化、青年等人文領域開展更多交流合作，在文明互鑒中共同進步。中方願同馬方加強多邊協作，維護東亞合作正確方向，切實維護本地區來之不易的良好發展環境。



扎希德表示，馬方感謝中方為馬方應對新冠疫情及時提供大力幫助，願同中方共同辦好建交50周年慶祝活動，進一步深化經貿、投資、職業教育、可持續發展等領域合作，增進人文交流，推動馬中全面戰略夥伴關係不斷發展。馬方堅定奉行一個中國政策，譴責一切形式的“恐華症”，馬中關係不受任何域外勢力的干擾和影響。馬方致力於推進“南海行為準則”磋商，任何企圖在南海生事的域外勢力都不會得逞。馬方願同中方一道，進一步深化在地區和國際事務中的協調配合。



吳政隆參加會見。