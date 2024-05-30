李強會見利比亞民族統一政府總理德拜巴

5月29日下午，國務院總理李強在北京釣魚台國賓館會見來華出席中國－阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議開幕式的利比亞民族統一政府總理兼外長德拜巴。（圖源：新華社） 中評社北京5月30日電／據新華社報導，國務院總理李強5月29日下午在釣魚台國賓館會見來華出席中國－阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議開幕式的利比亞民族統一政府總理兼外長德拜巴。



李強表示，中利傳統友誼深厚。建交46年來，兩國始終相互支持、真誠相待。中方高度重視發展中利關係，願同利方一道，弘揚傳統友好，增強政治互信，拓展各領域交流合作，推動兩國關係邁上新的水平，更好造福兩國人民。



李強指出，中方堅定支持利方維護國家主權、獨立和領土完整，走符合自身國情的發展道路。中方願同利方在共建“一帶一路”框架下深挖合作潛力，加強基礎設施建設等領域合作，更多助力利方發展。希望利方為中國企業提供公平、非歧視的營商環境。雙方要繼續加強政黨、議會、地方、媒體、青年等領域交往。中方願同利比亞等發展中國家加強團結協作，以今年中阿合作論壇成立20周年和新一屆中非合作論壇峰會在華舉辦為契機，進一步加強南南合作，提升發展中國家在國際事務中的代表性和發言權。



德拜巴表示，利方高度評價中國在支持利比亞政治進程和國家重建方面發揮的重要作用。利方恪守一個中國原則，願同中方在共建“一帶一路”框架下加強基建、能源、可再生能源等領域合作。在利比亞最困難的時候，中國企業沒有離開利比亞，利方對此高度讚賞，歡迎中國企業參與利重建，利方將堅定維護中國企業合法權益。利方讚賞中方支持巴勒斯坦人民的正義事業，願同中方一道推動阿中、非中合作進一步發展。



吳政隆參加會見。