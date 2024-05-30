百年大黨風華正茂的“紀律密碼”

中評社北京5月30日電／我們黨是靠革命理想和鐵的紀律組織起來的馬克思主義政黨，紀律嚴明是黨的光榮傳統和獨特優勢，也是自我革命的重要保證。黨的百年的奮鬥歷程充分證明，嚴明的紀律和規矩，是我們黨立黨興黨的強大武器，保證了我們黨不斷從勝利走向勝利。



100多年來，我們黨都制定過哪些紀律、形成過哪些規矩，並怎樣逐步演化為今天的紀律規範體系？我們黨為什麼把紀律建設作為黨的建設的基礎工程，擺在突出位置持續強化、不斷深化？從黨的紀律規矩不斷豐富和發展的過程中，我們可以得到哪些經驗教益，這對全面加強黨的紀律建設有什麼啟示？



近日，中國方正出版社出版黨史黨建研究專家李忠傑撰稿的《中國共產黨的紀律和規矩》一書，以黨史為經、以紀律為緯，對黨的紀律規矩來龍去脈作了生動講述，清楚闡釋了黨的紀律規矩是什麼、為什麼、怎麼做，對於前面提到的這些問題，讀者可以從書中尋找答案。



全面梳理黨的紀律和規矩發展脈絡，以史為鑒傳承嚴明紀律的紅色基因



“1921年7月下旬至8月初，中國共產黨這艘歷史的航船，經北京孕育，在上海製造，從嘉興南湖啟航了。自此，也正式開啟了黨的紀律和規矩建設的漫長歷程。”在本書開篇伊始，作者就用史詩般的筆法開宗明義，指出中國共產黨紀律和規矩的發展源頭，讀者也自此跟著作者一起開啟探尋百年大黨風華正茂“紀律密碼”的旅途。



中國共產黨是馬克思主義與中國工人運動相結合的產物。如果往更遠的歷史天空望去，不僅中國共產黨，全世界共產黨的紀律和規矩，最初的原則和雛形都源自馬克思和恩格斯。170多年前，馬恩共同起草的《共產主義者同盟章程》，是世界上第一個共產黨的章程，建立了全世界共產黨最初的也是基本的紀律和規矩。



1921年7月，黨的一大通過了《中國共產黨綱領》，初步規定了中國共產黨的目的宗旨、組織形式、黨員條件、入黨程序、領導機構等。一大綱領雖然沒有使用紀律的概念，但是包含了政治紀律、組織紀律、保密紀律的相關內容。對此，作者說道，“所有這些，都是中國共產黨甫一出生就為自己定下的規矩，也是中國共產黨由此出發的基點。”

