湖北恩施：紀審聯動打好組合拳

圖為近日，湖北省建始縣紀委監委與縣審計局幹部一同來到裕源自來水公司廠區，實地查看公司生產運營情況，對前期紀審聯動監督發現問題的整改情況開展“回頭看”。 中評社北京5月30日電／據中央紀委國家監委消息，“我們認真吸取趙某、吳某某履職不力違紀案件的教訓，從技術、制度、人員等方面強化財務管理，避免問題發生。”日前，湖北省恩施土家族苗族自治州建始縣紀委監委與縣審計局聯合監督檢查組來到縣裕源自來水公司，該公司經理介紹整改情況。



此前，建始縣審計局對裕源自來水公司開展專項審計，發現財務管理存在風險漏洞、新增用水戶水表安裝服務費收入去向不明等多個問題。



“通過對比公司後台管理系統中的用戶信息與安裝服務費的入賬記錄後，我們發現2017年1月至2018年6月期間，公司新增用水戶79戶128塊水表的安裝服務費並未入賬，其中很可能有違規違紀問題。”建始縣審計局幹部對該公司財務數據進行審計後，立即上報情況。



該縣審計局組織人員對相關情況進一步分析，將其中涉嫌違規違紀問題線索，形成階段性報告提交縣委，並商請縣紀委監委協同開展相關核查工作。隨後，該縣紀委監委派出第二紀檢監察組聯合縣審計局建立監督檢查組，協同開展核實。



“從現在掌握的情況看，存在問題的水表數量多，涉及資金分散。站在審計的角度看，應先從哪個方面著手？”



“128塊水表其中一部分是重復上戶，無需再次繳納安裝服務費，可以把精力集中在其餘的水表上，並且有幾個小區的戶數相對多，可以先去這幾個小區瞭解情況……”



案情討論會上，派出第二紀檢監察組與縣審計局反復分析研判，進一步找准核查的重點和方向。派出第二紀檢監察組相關負責人表示：“審計機關前期對數據已經有了比較深入的分析，我們隨時與審計機關溝通交流，提高核查的效率與精準性。”

