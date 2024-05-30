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朝鮮稱通過氣球向韓國投放大量廢紙和污物
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2024-05-30 10:46:41
朝韓國旗
中評社北京5月30日電／據央視新聞報導，當地時間5月29日，朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正發表談話，稱朝鮮從28日晚開始通過氣球向韓國投放大量廢紙和污物。
金與正表示，此前韓國已多次向朝方投放裝有污物的氣球，今後朝方將以韓國投放量的幾十倍來應對。
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