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朝鮮稱通過氣球向韓國投放大量廢紙和污物
http://www.CRNTT.com   2024-05-30 10:46:41


朝韓國旗
　　中評社北京5月30日電／據央視新聞報導，當地時間5月29日，朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正發表談話，稱朝鮮從28日晚開始通過氣球向韓國投放大量廢紙和污物。

　　金與正表示，此前韓國已多次向朝方投放裝有污物的氣球，今後朝方將以韓國投放量的幾十倍來應對。

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