】 【打 印】 
日本福島縣政府撤回向東電提出的賠償訴訟
http://www.CRNTT.com   2024-05-30 10:45:04


　　中評社北京5月30日電／據央視新聞報導，當地時間5月29日，日本福島縣政府宣布，撤回向東京電力公司提出的約9000萬日元的損害賠償訴訟。其中包括處理東京電力公司福島第一核電站事故所產生的人工費用。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：