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日本福島縣政府撤回向東電提出的賠償訴訟
http://www.CRNTT.com
2024-05-30 10:45:04
中評社北京5月30日電／據央視新聞報導，當地時間5月29日，日本福島縣政府宣布，撤回向東京電力公司提出的約9000萬日元的損害賠償訴訟。其中包括處理東京電力公司福島第一核電站事故所產生的人工費用。
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