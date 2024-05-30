北方大港航線上的“硬核”新優勢

5月29日，“中遠財富”輪靠泊在天津港太平洋國際集裝箱碼頭裝載貨物（無人機照片）。新華社發 中評社北京5月30日電／據新華社報導，陽光鋪滿海面，巨輪踏浪而來。29日清晨，海洋聯盟美東線AWE2“中遠財富”輪抵達天津港碼頭，這是不久前天津港開通美東新航線後又一條入港巨輪。



天津港最近一個月時間里連開三條新航線：5月6日開通直航南美洲東海岸航線，5月15日開通美國東海岸航線，5月16日新增直航中美洲航線。



“直航美國東海岸集裝箱航線為天津的自行車、陶瓷、家具等傳統貨類的出口開通了新路徑。”中遠海運集裝箱運輸有限公司雙品牌運力及航線網絡規劃中心副總經理吳飛說。



近年來，京津冀及周邊地區的食品藥品、化工原料、塑料製品、機械設備及汽車零配件等貨物紛紛出口美洲。同時，美洲的冷凍牛肉、礦產品、水果等商品也加速進入中國市場。



三條新航線的開通，縮短了京津冀地區至美洲的貨運時間。美國東海岸新航線的開通將交貨期從原先中轉的45天縮短至38天，直航中美洲海運航線較普通航線縮短約1／5的時間，直航南美洲東海岸新航線使天津至巴西的交貨期從原先中轉的54天縮短至40天。



天津港太平洋國際集裝箱碼頭有限公司操作管理部副經理於成介紹，新航線增強了京津冀地區出口商品在美洲市場的競爭力，後續將吸引電商貨物、海外倉貨物增加在天津出口的份額，更好服務天津口岸外向型經濟發展，港口的“硬核”優勢盡顯。



海向新航線開通，陸向班列也穩步增長。數據顯示，今年1月至4月天津海關監管發運天津中歐、中亞班列236列，25.53萬標箱，貨運量同比增長10.2%。

