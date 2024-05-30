APP自動續費的“坑”為何總填不平？

（圖源：新華網） 中評社北京5月30日電／據新華社報導，移動互聯網時代，手機APP成為人們生活中必不可少的工具。然而，一些APP自動續費屢遭質疑：從續費容易退訂難，到默認或強制開通，再到自動續費悄然漲價、花的錢反而更多……



緣何問題反復出現、屢禁不止？



明“坑”易躲，暗“坑”難防



“當初同意自動續費，是為了消費更方便、更划算，沒想到‘暗坑’這麼多。”安徽合肥市民劉旭斌說。和劉旭斌一樣，不少消費者感嘆，APP自動續費容易退訂難。



某知名投訴平台上，以“自動續費”為搜索條目的投訴件，已從2020年的3萬多條增至如今超15萬條。



“新華視點”記者調查發現，近年來，手機APP自動續費套路越發多樣，儘管相關部門三令五申，部分APP經營者仍在自動續費設定裡埋下“暗坑”。



2021年5月1日起施行的網絡交易監督管理辦法規定，網絡交易經營者採取自動展期、自動續費等方式提供服務的，應當在消費者接受服務前和自動展期、自動續費等日期前五日，以顯著方式提請消費者注意，由消費者自主選擇；在服務期間內，應當為消費者提供顯著、簡便的隨時取消或者變更的選項，並不得收取不合理費用。



“在自動續訂、自動續費前，我壓根沒收到提示信息。”安徽蕪湖市民鄭成說，自己前不久在不知情的情況下，被某音樂APP默認自動續費。“雖然續費金額不高，但心裡還是不舒服。”鄭成說。

