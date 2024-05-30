新盤吸客　關鍵是“平靚正”

中評社香港5月30日電／大公報報導，據利嘉閣地產總裁 廖偉強分析說，在“快時尚”（Fast Fashion）行業中，內地品牌有一個“SHEIN”，在短短十多年間迅速崛起，去年營收更超越了Zara和H＆M，成為業界的龍頭。雖然“SHEIN”經常會陷入抄襲爭議，但“SHEIN”的“快”與“平”，肯定是重要的成功因素。



“SHEIN”品牌推陳出新的速度，則確實很快，幾乎每日都有大批新貨上架，兼且價錢比對手Zara和H＆M，平均低約30%至50%，這種特質造就了品牌的成功，同時給對手很大的壓力。



同樣地，近年香港零售及餐飲業亦面對諸多挑戰，內地餐飲品牌都趁勢進駐香港。這些“過江龍”的經營模式，往往針對了港人做生意的痛點，即做不到的“平靚正”。所謂“平”就是性價比、“靚”就是產品質素，而“正”就是服務及環境。



經歷新冠疫情，香港經濟受創，港人收入減少，消費力也變得薄弱，所以往往趨向“平價至上”，每項產品都要求有性價比。在樓市中的情況也相似，不論是發展商還是個別業主，要順利沽出手上的物業，“平靚正”是必備的元素，因為目前有資金入市的用家和投資者，首要的要求同樣是“平靚正”。



專才為市場注入購買力



上述趨勢的原因是新盤的庫存太多，而且未來陸續有來，買家花多眼亂。如果價格和物業質素上缺乏競爭力，自然就會被比下去。至於地產代理，唯有繼續去尋找平價的貨源去配對買家，縱使沒有“平”、“靚”，地產代理也應該要“正”，即提供優質的服務。



中期而言，樓市仍然看俏。香港仍在積極輸入外來人才，內地人來港發展，令住屋的需求持續增加。近期內地新增8個城市可以申請自由行到香港，這些城市中，有意來港投資房地產的內地人，相信亦會趁機考察一下，甚至遇上平價盤就快速下決定。當香港經濟慢慢﻿復甦、發展商庫存逐漸減少時，樓價就會重拾上升動力。