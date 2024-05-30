美元強勢　亞太貨幣承壓

中評社香港5月30日電／大公報報導，據中國工商銀行（亞洲）東南亞研究中心分析說，自2024年初以來，美匯指數經歷兩輪明顯升勢後，於4月中至5月震蕩回落，年初至5月22日美匯指數累升3.4%。受到強美元影響，亞太貨幣分化承壓，當中對於日圓、韓圜、泰銖的壓力最為明顯。



日央行緊縮不及預期，日美利差仍大，引致日圓成為亞洲主要經濟體中表現最弱貨幣。泰銖跌破37關口、刷新2022年11月以來的低位，是東盟中壓力最大的貨幣。新西蘭元、印尼盾、澳元壓力亦較大，印尼盾一度跌至近4年低點；澳元和紐元均承壓走弱，但仍高於2023年11月的水平。3月以來越南盾快速走弱，連續創紀錄新低；馬來西亞令吉年內在4.60至4.90區間弱勢波動，短暫刷新歷史最低位4.9（超過亞洲金融危機時的最弱水平4.725）；菲律賓披索跌破58重要關口，逼近歷史最低59。新加坡元、港元、印度盧比等幣值較為穩定。



亞太經濟體韌性增強



短期內，雖然亞太經濟體面臨“穩經濟”和“穩匯率”政策權衡挑戰，外匯市場整體或仍有階段性壓力，但與1997年亞洲金融危機時期相比，亞太經濟韌性已整體增強。從經濟基本面來看，亞太經濟體均已於2023年實現疫後經濟﻿復甦。從外貿依存度看，當前多數亞太經濟體的對外貿易依存度仍處於較高水平，尤其是香港、新加坡、越南等。從外匯儲備水平來看，多數亞太經濟體外匯儲備進口支付能力遠超安全水平。與1997年對比，各經濟體外匯儲備總額和充足性有顯著增長。從外債負擔水平來看，日本、柬埔寨、馬來西亞、澳洲和新西蘭壓力相對較大。



短期看，在經濟偏韌性增長之下，美聯儲“預防式減息”（即主動壓低實際利率、平衡當地通脹與增長之間的矛盾）的意願不強，支撐美元走勢。另外，歐央行貨幣政策總體偏鴿，傾向採取較寬鬆的政策，從技術層面提振美元。此外，地緣局勢不確定性仍高，推升避險需求，有利提振美元走勢，但高利率對增長的影響逐漸顯現。美聯儲年內減息有一定概率在9月落地。伴隨減息預期逐漸明確，料亞太新興經濟體匯市壓力隨之趨弱。後續新西蘭元、越南盾、韓圜、澳元、馬來西亞令吉、泰銖、日圓等幣值或仍有一定壓力；印度盧比、印尼盾等幣值則料較為堅挺。