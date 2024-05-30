瑞銀：港IPO市場下半年回暖

中評社香港5月30日電／大公報報導，近月港股交投氣氛明顯轉旺，IPO市場有望下半年好轉。瑞銀亞洲股票資本市場部聯席主管張倩嘉表示，不少主權基金或長線基金看好香港IPO市場。



年初至今衹有20家新股上市，且平均規模較小，但隨著投資氣氛明顯改善，港交所（00388）早前表示，正在“排隊”的有效上市申請約百個。張倩嘉指出，若IPO市場好轉，是港股轉向正面的信號之一。雖然今年未見大型新股登陸本港，但公司手頭上正處理很多新股個案，部分正等候內地審批，而且近期與機構投資者溝通所得，大部分都反應正面，不少長線基金、對衝基金及主權基金對正準備上市的公司感興趣。



瑞銀全球投資銀行部副主席及亞洲企業客戶部聯席主管李鎮國表示，由於中國證監會表態支持內地行業龍頭公司來香港上市，很多公司都表現出極大的興趣，而且相關措施有利於推動香港二級市場氣氛，為短期內大型新股來港上市奠定基礎。



外資計劃重投港股



2021年以來外資長線資金持續流出導致港股交易量減少，更有分析指外資若不回流港股，走勢要轉強並不容易。不過，張倩嘉提到，留意到外資在過去5周已重新考慮投入港股市場，而已經投入港股市場的外資也計劃“加注”，這扭轉過去兩年外資流出的情況，相信隨著投資氣氛改善，對新股活動將更為有利。



翻查紀錄，瑞銀早在去年11月已表示，香港IPO市場在2024年中可望改善，又曾透露已有多家大型企業部署上市，隨著市況好轉和中證監報備流程順暢後，估計2024年香港IPO的數量將會較2023年增長三至四成，又預期今年會有5至10家大型IPO推出。