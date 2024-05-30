富權：“青鳥行動”為何未能成為太陽花2.0

中評社香港5月30日電／澳門新華澳報30日發表富權文章：“青鳥行動”為何未能成為“太陽花學運2.0”。以下為文章內容。



民進黨當局為了擺脫“雙少數”的宭境，避免在未來四年受到在野黨充分利用“朝小野大”的優勢，在“立法院”牽制執政當局，當然更是擔心國民黨、民眾黨黨團聯手提出的“國會改革”五法成為在野黨制衡執政黨的利器，因而在“立法院”院會二讀及三讀“國會改革”五法法案時，採取了“立法院”內外聯手合作的手法，意圖予以反制。一方面，民進黨“立委”在議場內使用程序拖延甚至是肢體衝突等手段，意圖阻撓法案獲得通過；另一方面，操縱親綠民團發動“青鳥行動，“包圍”“立法院”，形成“太陽花學運”的“2.0版”，以此來向在野黨“立委”施加壓力，甚至是像十年前那樣癱瘓“立法院院會”。但兩個“方面軍”的行動均告失敗，未能阻擋“國會改革”五法法案的三讀通過。



值得注意的是，在“立法院”內的“第一方面軍”亦即民進黨“立委”，在頭兩次院會表決法案時，確實是使用了在馬英九掌政時期慣用的“佔領主席台”、與國民黨“立委”發生肢體衝突，尤其是還發生了此前從未用過的搶奪秘書長手中議事程序文件的事態。但在後來兩次院會，民進黨“立委”卻相對地“乖”得多了，雖然仍然有個別“立委”使用肢體衝突的手段，但整體上還是較為遵守議場秩序，前日更是沒有佔領主席台的意圖，使得國民黨“立委”連夜駐守議場門外的部署，未能發揮預期作用。民進黨“立委”只是意圖使用議程拖延的手段，阻滯法案通過的進度而已。



之所以有這樣的變化，可能是時空背景也已經發生了重大變化。在當時，民進黨是在野黨，其“立委”在“立法院”鬧場，雖然手段並不光明正大，但畢竟也是針對執政黨，因而還具有一定的“正當性”。而現在，民進黨是執政黨，竟然違背“當家不鬧事”的政治倫理，就完全缺乏正當性。尤其是在賴清德和卓榮泰剛宣誓就職後沒幾天，就上演“當家鬧事”的醜劇，只能是讓賴清德、卓榮泰在全球媒體面前丟臉。



還有一個重要原因，就是民進黨當局的“國際背景後台”美國，並不支持甚至是反對民進黨黨團的行為。實際上，台灣地區“國會改革”五法中的一些訴求，如“國會監督權”、“聽證權”等，都是寫進美國憲法的憲制規定。因此，在賴清德就職前夕，美國最“友台”的國會眾議院議員史密斯，在其辦公室發布的祝賀賴清德就任的新聞稿中，明確批評民進黨“立委”阻撓“國會改革”，並指出“賴清德需要優先克服的其中一個挑戰就是民進黨激進份子在『立法院』的破壞。民進黨激進份子反對增強監督制衡的『國會』改革法案。民進黨自己也曾經支持過這些法案。這些法案是一個成熟且繁榮的民主的表徵。”

