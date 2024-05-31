中評關注：東盟多國領導人亮相香會 講什麼

菲律賓總統小馬科斯將在今年香會開幕晚宴上做主旨發言（圖源：網絡資料照） 中評社新加坡5月31日電（記者 郭至君）一年一度的香格里拉對話會（簡稱“香會”）於今年5月31日至6月2日在新加坡香格里拉大酒店舉行，多國政要和國防部長都將出席對話，並進行各類多樣交流。中評社記者留意到，今年的香會上將有多位來自東盟國家的領導人亮相，其中菲律賓總統小馬科斯和印尼當選總統普拉博沃已確定會做主旨發言。



首先，菲律賓總統小馬科斯將於31日的開幕晚宴上做主旨演講。眾所周知，菲律賓近段時間以來在南海問題上頻頻挑釁中國，中國外交部早已數次進行嚴正回應，發言人毛寧曾表示，南海升級局勢、頻頻挑釁的從來都不是中方，而是菲方，中方對菲律賓的對話溝通的大門，始終都是敞開的。中菲雙方是否能夠展開對話，關鍵是看菲方能否呈現出誠意，如果口頭上說要對話，行動上卻不斷地挑釁和生事，那麼對話就很難展開，畢竟對話成果是要落到實處的。可以預想到，在今年香會的舞台上，小馬科斯一定會提及南海問題，他將如何表述也反應了菲律賓政府在這個重要問題上的態度和立場，十分值得關注。



其次，香會主辦方30日上午透露，印尼現任國防部長，當選總統普拉博沃也將在大會其中一個環節進行主旨演講。今年4月，普拉博沃訪問中國，這是他當選總統後的首訪國家。此訪打破了慣例，因為印尼歷史上還沒有就職前便出國訪問且將中國作為首訪國家的當選總統，這充分體現出中國對印尼的重要性和特殊性。日前，普拉博沃在接受採訪時也表示，印尼新一屆政府將對中美兩國都保持開放的外交方針，不會在中美之間選邊站隊，因為印尼政府的理念就是與所有國家做朋友。普拉博沃還強調，印尼會向美國、日本、韓國和歐洲伸出友誼之手，但也並不影響與中國、印度以及俄羅斯成為朋友。一直以來，印尼都有著不結盟的歷史和傳統，一貫奉行開放的外交政策和方針。普拉博沃曾明確表示，印尼與中美保持良好關係非常重要。普拉博沃將於今年十月正式就職，下屆印尼政府對於中國跟東盟國家的關係，對於妥善處理南海爭端，其角色不可忽視。

