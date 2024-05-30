中方呼籲盡快通過一項涉拉法局勢的決議

中評社北京5月30日電／據新華社報導，中國常駐聯合國代表傅聰29日呼籲安理會所有成員國擺脫政治算計，把拯救生命擺在首位，支持安理會盡快通過一項涉加沙地帶拉法局勢的決議。



傅聰當天在安理會巴以問題公開會上表示，一段時間以來，國際社會高度關注拉法局勢，反復呼籲立即停火。安理會多次就此展開討論，明確釋放不得進攻拉法的強烈信號。國際法院發布臨時措施命令，要求以色列遵守《防止及懲治滅絕種族罪公約》，立即停止對拉法的軍事進攻。儘管如此，以色列仍不顧國際社會的強烈反對，對加沙地帶十多處難民營進行轟炸，導致大量無辜平民喪生。中方對此表示強烈譴責。中方支持阿爾及利亞28日散發的決議草案。這項決議草案響應了國際社會的壓倒性呼聲，是當前安理會應該採取的最低限度的行動。



傅聰說，加沙地帶衝突爆發至今已近8個月。對平民的圍困、襲擊仍在繼續，前所未有的人道災難還在加劇，加沙民眾深陷絕望。國際社會特別是聯合國安理會必須採取進一步行動，推動立即停火、拯救生命、緩解加沙人道災難。



傅聰表示，必須採取切實行動緩解加沙人道災難。中方堅決反對將人道問題政治化，反對將饑餓作為武器，反對將人道援助當作談判籌碼。以色列應切實履行占領方義務，立即開放全部陸路過境點，保障人道物資充足、快速准入，保障人道機構和人員安全、人道物資安全有序分發。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處約旦河西岸設施屢遭襲擊，必須對事件進行徹查和追責。



傅聰表示，解決中東問題的根本出路是落實“兩國方案”。獨立建國是巴勒斯坦人民的夙願，他們遭受的歷史不公不應再延續下去。中方呼籲加大國際和地區外交努力，重塑可信的多邊進程，重振“兩國方案”政治前景。中方倡議召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和會，制定落實“兩國方案”的時間表和路線圖。中方支持巴勒斯坦早日成為聯合國正式會員國。