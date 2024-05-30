第七屆進博會推介會在秘魯舉行

中評社北京5月30日電／據新華社報導，第七屆中國國際進口博覽會推介會29日在秘魯首都利馬舉行，來自當地商會、協會及企業代表等近150人參加活動。



中國駐秘魯大使宋揚在致辭時表示，中國倡導平等有序的多極化和普惠包容的全球化，中國政府堅定不移推進高水平對外開放，堅定維護多邊貿易體制，與世界各國分享發展機遇。中國消費市場巨大並將持續擴大，多樣化需求正日益增加。歡迎秘魯各類機構、企業踴躍赴華參加第七屆進博會。



秘魯出口商協會主席胡里奧·佩雷斯說，進博會是鞏固秘中經貿合作的重要平台，許多秘魯中小企業通過這個平台獲得更好的發展機遇。協會將致力於協助更多秘魯出口商將優質產品帶到中國，實現互利共贏，為秘魯創造更多就業機會。



中國國際進口博覽局副局長戈宏表示，秘魯的機構和企業一直以來都是進博會的常客，秘魯政府多次參加進博會國家展，並曾擔任主賓國。相信秘魯的優質水果等具有競爭力的產品一定可以獲得中國消費者的青睞。



推介會上，秘魯出口商協會、秘中商會、秘魯企業家協會、秘魯品牌“溫暖駝”等機構和企業現場簽署參展合同或合作備忘錄。



本次推介會由中國國際進口博覽局、中國駐秘魯大使館、國家會展中心（上海）聯合主辦，秘魯出口商協會協辦。