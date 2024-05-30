趙樂際同白俄國民會議共和國院主席舉行會談

中評社北京5月30日電／據新華社報導，全國人大常委會委員長趙樂際29日下午在人民大會堂同白俄羅斯國民會議共和國院主席科恰諾娃舉行會談。



趙樂際表示，中白是肝膽相照的好朋友和真誠互助的好夥伴。在習近平主席和盧卡申科總統戰略引領和親自推動下，雙方政治互信不斷深化，共建“一帶一路”合作扎實推進，國際協作日益密切。中方願同白方一道，落實好兩國元首達成的重要共識，推動中白全天候全面戰略夥伴關係不斷向前發展。



趙樂際指出，中方感謝白方長期以來在台灣、涉疆、涉藏、人權等問題上的堅定支持，將一如既往支持白方維護國家獨立、主權和領土完整，支持白方走符合本國國情的發展道路。兩國要賡續傳統友誼，不斷夯實政治互信，高質量共建“一帶一路”，進一步深化國際協作。中方願同白方共同落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，促進世界和平與發展。



趙樂際強調，中白立法機構長期保持密切交往與合作，是兩國關係的重要組成部分。雙方成立了立法機構合作委員會，這是落實兩國元首重要共識和深化全天候全面戰略夥伴關係的具體行動。中國全國人大願同白國民會議一道，用好合作委員會等機制平台，加強立法機構各層級友好往來，就立法、監督、反對外部制裁干涉等開展經驗交流，為雙邊關係健康穩定發展提供法治保障；密切在各國議會聯盟等多邊組織中的團結協作，維護發展中國家共同利益。



趙樂際介紹了中國涉外領域立法的有關情況。他表示，在完善涉外法治方面，中白兩國立法機構可加強經驗交流與協作，更好維護各自國家安全和發展利益，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展。



科恰諾娃表示，白中兩國發展理念相通、人民民心相通，在盧卡申科總統和習近平主席戰略引領下，白中全天候全面戰略夥伴關係深入發展，兩國友誼牢不可破。白堅定恪守一個中國原則，希進一步拓展各領域合作。白國民會議願同中國全國人大一道，充分發揮合作委員會作用，深化交流互鑒，不斷增進兩國友好的民意基礎。



張慶偉參加會談。