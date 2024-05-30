何立峰強調要做好大宗商品運儲工作

中評社北京5月30日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰5月28日至29日在上海和浙江調研大宗商品運儲工作。何立峰強調，要認真學習貫徹習近平總書記重要指示批示精神，落實好黨中央、國務院決策部署，強化港口基礎設施和航運能力建設，大力發展鐵水聯運，努力做好大宗商品運儲工作，提升供應鏈韌性和安全水平。



何立峰先後來到上海國際航運中心洋山深水港區，寧波舟山港嵊泗港區、衢山港區、梅山港區，實地查看全自動化集裝箱碼頭和礦石碼頭，深入瞭解自動化集裝箱碼頭建設運營、礦石儲運設施建設和中轉重點項目、鐵水聯運等情況以及工作中面臨的主要問題。



何立峰指出，港口是重要的交通基礎設施，是我國對外開放的重要門戶和暢通國內國際雙循環的重要支撐，在加快建設交通強國、服務高水平對外開放、推進中國式現代化中發揮著重要作用。要著力優化港口功能布局，強化基礎設施現代化和智慧綠色港口建設，不斷提升航運服務和保障水平。要大力發展鐵水聯運，加強鐵路與港口建設銜接，拓展水水中轉，強化運輸組織協同，推動信息共享，推進物流成本實質性下降。要統籌做好大宗商品運儲工作，健全大宗商品海運和物流體系，加快補齊儲備設施短板，確保大宗商品供應鏈暢通和安全穩定。