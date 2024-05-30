全國人大常委會啟動黃河保護法執法檢查

中評社北京5月30日電／據新華社報導，全國人大常委會近日啟動黃河保護法執法檢查，用法治力量推動黃河流域生態保護和高質量發展。



黃河保護法於2022年10月通過，2023年4月1日起施行。記者從29日在京召開的全國人大常委會黃河保護法執法檢查組第一次全體會議上獲悉，此次執法檢查將採取常規檢查與隨機抽查相結合等多種方式開展檢查工作。6月至9月，執法檢查組將赴山西、山東、河南、陝西、青海、甘肅、寧夏等7個省（區）開展實地檢查，結合防沙治沙調研工作在內蒙古召開黃河保護法實施情況座談會，赴四川省開展前期調研，實現黃河流域9省（區）全覆蓋。



執法檢查中，檢查組將重點檢查5方面內容：法律學習宣傳普及，相關規劃、配套法規、標準的制修訂情況；生態保護與修復、水資源節約集約利用、水沙調控與防洪安全、污染防治、促進高質量發展、黃河文化保護傳承弘揚等主要法律制度落實情況；相關保障與監督措施的執行情況；環境監管執法及司法情況；法律實施中存在的主要問題和原因，深入推進法律實施的意見建議。



11月，執法檢查組將召開第二次全體會議，總結執法檢查工作，對執法檢查報告稿進行修改完善。12月，全國人大常委會將聽取和審議關於檢查黃河保護法實施情況的報告並開展專題詢問。