頂層設計完善　智慧城市建設開足馬力

中評社北京5月30日電／據新華社報導，近日，四部門印發《關於深化智慧城市發展 推進城市全域數字化轉型的指導意見》，圍繞總體要求、全領域推進城市數字化轉型、全方位增強城市數字化轉型支撐等5個方面作出部署。



記者在採訪中獲悉，多方正展開積極行動，加快推動城市算力網等基礎設施建設，推進公共設施數字化改造、城市重點場景業務數據共享等，促進城市全域數字化轉型，深化智慧城市建設。



眼下，驅車行駛在河北雄安新區容東片區樂安街上，當司機遇到的第一個交通信號燈變為綠燈後，以每小時40公里的車速勻速行駛，這之後遇到的每一個信號燈都是綠燈。目前該片區已實現了多條主幹道的綠波通行，車輛最多可一次性通過14個綠燈，不用等紅燈。



“‘一路綠燈’不是巧合，這源於容東片區架設的7000多根多功能信息杆柱。”中電信數字城市科技有限公司相關負責人張學剛說，這些杆柱除了安裝交通信號燈，還配置了攝像頭、毫米波雷達等智能設備，全天候實時采集道路信息，上傳至統一雲平台，供後台工作人員分析和應用。



從“車看燈，讀秒數通行”到“燈看車，按車數放行”，這背後是智慧城市建設的生動實踐。



中國信息通信研究院副院長王志勤表示，我國已建成全球最大的光纖和移動寬帶網絡，算力總規模全球第二，數字經濟占GDP比重超過40%，5G行業應用已融入71個國民經濟大類，數字化倒逼城市治理流程與治理架構系統性變革，促進城市治理升級。



加快城市數字化轉型也將釋放巨大的市場機遇。國際數據公司IDC發布的《中國智慧城市市場預測2023－2027》預計，到2027年中國智慧城市ICT（信息和通信技術）市場投資規模將超過1.18萬億元，2023年至2027年的年均復合增長率為8.0%。

