快遞物流搭乘數智化快車

中評社北京5月30日電／據新華社報導，快遞物流服務千家萬戶，連接千城百業，是人工智能應用和大模型落地的重要陣地。近年來，隨著智慧物流的不斷推進，智能化倉儲、分揀、無人機、無人車等大規模應用，物流行業裝備加速升級，效率不斷提升，“次日達”“小時達”“分鐘達”等不斷刷新著人們對快遞速度的認知。



當前，人工智能應用場景在快遞物流中深化拓展，已成為行業優化服務、提高質效的關鍵。下一步，大數據、人工智能等新技術將如何助力快遞物流“加速跑”？行業又將面臨哪些挑戰和制約？記者就此進行了採訪。



應用場景不斷豐富



4月29日上午11點左右，豐翼方舟40無人機滿載快遞包裹從江南大學校內圖書館出發，約3分鐘後，精準地降落在校園驛站門前。這標誌著無人機快遞配送首條高校航線載貨飛行成功。



“校園南北區快遞如果錯投的話，重新取回步行至少20分鐘，碰到雨雪天找代取的話，大件每件5元，有了無人機投遞真的省時省力！”在現場觀摩無人機送快遞的同學們紛紛發出感嘆。



事實上，用無人機進行快遞運輸和配送早已不是新鮮事。豐翼無人機創始人、副總裁姜明濤介紹，目前豐翼無人機在大灣區已實現大規模常態化運營，日均運輸快件超1.2萬件。截至2023年底，豐翼無人機累計在全國開通215條航線，飛行80多萬架次，運輸貨物近300萬件，運輸重量超1500噸，飛行總里程達400多萬公里。



天上無人機越來越忙，地上無人車也越來越多。內蒙古順豐首批5輛無人配送車在鄂爾多斯市投入使用；南京首輛極兔無人快遞車正式“上崗”，每日投遞量達到2000件，派送效率提升超三成；中通發布無人車運營平台“中通智駕”平台，並向全行業開放接入。今年一季度，京東物流無人車商超即時配的訂單同比增長超100%。

