成都加速“入場”低空經濟

中評社北京5月30日電／據人民日報報導，提前用手機下單，剛進景區，咖啡就由無人機送達。“咖啡還是熱乎乎的。”在四川成都彭州市丹景山游玩的姚先生，享受著無人機外賣的便利快捷。



60公里外的郫都區，中航（成都）無人機系統股份有限公司（以下簡稱“中航無人機”）自主研製的翼龍—2無人機，最近首飛試驗成功，展現硬核實力。



5月25日，成都高新區與吉利控股集團、吉利科技集團簽訂戰略合作協議，推動沃飛長空全球總部及生產製造基地項目、吉利（四川）創新中心暨工業軟件全國總部落戶成都高新區。



隨著低空經濟熱度走高，成都的天空也越發“忙碌”。面對這個萬億級的新賽道，成都聚焦建設西部低空經濟中心，加大在研發製造、低空空域、場景創新、融合發展等環節的探索，力爭今年低空製造產業規模突破65億元，帶動低空經濟全產業規模達到260億元。



應用場景創新，形成無人機全產業鏈圖譜



“春節期間外賣訂餐量超過500單、賞花季更是每日要飛100餘架次，在社交媒體上成了‘網紅’，這麼受歡迎真沒想到！”國家級民用無人駕駛航空試驗基地“天空之眼”運營方、四川翔彭智航科技有限公司董事長周小明告訴記者，首批在龍門山湔江河穀深處白鹿鎮、通濟鎮、丹景山鎮試運行的6條航線，不僅可以送咖啡，連火鍋、雜貨等都能按需“空投”，從商家到各景區、民宿和露營點全程只需20分鐘。



不只在龍門山，“天空之眼”聯合杭州迅蟻網絡搭建的四川省首個無人機外賣服務平台所擁有的“無人機配送”航線已新增15條，覆蓋長約60公里、面積超100平方公里的彭州“百里畫廊”生態旅遊區，業務範圍增至快遞、送藥、訂花、應急等多元服務，便利成都民眾生活。

