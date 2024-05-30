沈陽全區域解除商品房限購限售

中評社北京5月30日電／據新華社報導，為進一步活躍房地產市場，推動樓市穩定發展，沈陽市近日發布多項優化政策，在全區域解除限購、限售基礎上，不再實施新建商品住房銷售價格指導。



根據新政，對於貸款購買沈陽市商品住房的居民家庭，首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為不低於15%，二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為不低於25%。取消沈陽市首套住房和二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限。此外，2024年4月1日至2024年9月30日期間，職工在沈陽市行政區域貸款購買自住住房，職工本人及其配偶可申請提取住房公積金餘額支付購房首付款，提取時限為2024年11月30日前。



新政同時優化了住房公積金個人住房貸款中住房套數認定標準，根據繳存人家庭在購房地擁有住房套數和住房公積金貸款次數，確定執行首套或二套最低首付款比例及住房公積金貸款利率檔次，並將住房公積金“商轉公”貸款申請條件中商貸已償還5年（含）以上調整為商貸已償還3年（含）以上，其他申請條件不變。



記者瞭解到，2024年，沈陽市計劃新建商品住房供應348萬平方米，新增供應商品住房用地185.1公頃；計劃籌集配售型保障性住房0.42萬套；籌集保障性租賃住房0.5萬套；實現發放公租房租賃補貼3.5萬戶。