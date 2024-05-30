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財政部將在香港發行550億元人民幣國債
http://www.CRNTT.com   2024-05-30 16:39:30


　　中評社北京5月30日電／據新華社報導，記者29日從財政部瞭解到，經國務院批准，2024年財政部將在香港特別行政區，分六期發行550億元人民幣國債。其中，首期120億元人民幣國債已於3月發行。

  財政部介紹，現定於6月5日通過招標發行第二期110億元人民幣國債，包括2年期30億元、3年期30億元、5年期30億元和10年期20億元，具體發行安排將在香港金融管理局債務工具中央結算系統（CMU）公布。

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