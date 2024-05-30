“低組別”球員　部分逐場計薪

中評社北京5月30日電／據大公報報導，港超聯於2014年8月21日成立，因為當時亞洲足協為改革亞冠盃賽事，為旗下不同成員國及地區代表的聯賽進行評分，中國香港足球總會亦順勢改革聯賽架構，以符合亞洲足協的規定。



港超過去10屆參賽隊伍平均為8至11隊，十年來主要勁旅是傑志、東方與理文，向來都是爭冠球隊。此外，亦有不少地區升級至港超參賽，比較為球迷熟知的有大埔、南區，另外亦有深水埗，當中大埔更成為首支地區球隊贏得港超冠軍。其餘尚有流浪及過去的愉園等老牌球隊，亦有晉峰等新興勢力。同時，為訓練年輕球員，近年由時任足總副主席、現任足總主席的霍啟山出資成立香港U23，旨在讓年輕球員能夠參與職業足球，讓他們從中成長。



據悉，涉及是次假波案的北區足球隊，是一支來自地區的隊伍，它們今屆才加入港超聯，最終北區以5勝3和12負的成績，在11支球隊中排名第8完成賽事。北區主教練是前香港後衛梁志榮，他在去季曾短暫效力另一支據報涉及假波案的乙組球隊聖約瑟，足總前晚舉行香港足球明星選舉，北區多名職球員都有出席，梁志榮當時未有到場。另外兩名涉及假波案的港超球員是一名中場球員及一名守門員。



據瞭解，職業足球員的待遇不算高，就算頂尖的球員，月薪也可能只達到約5萬元，中上游隊伍球員約2至3萬元，外援球員多數來自其他國家或地區二級或三級聯賽隊伍。其他組別的隊伍，薪金往往只是逐場計算，甚至衹有車馬費。參與這些組別的球員絕大多數有正職在身，業餘參與賽事，當中亦有前職業球員以業餘性質參賽，既保持與足球的聯繫，又有正職保障生計。