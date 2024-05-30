﻿科大代表赴首爾論壇　與頂尖學府交流

中評社北京5月30日電／據大公報報導，香港科技大學（科大）致力加強與韓國機構和產業的聯繫。大學高層管理人員於昨天及今天連續兩日出席首爾一個備受矚目的論壇，並與當地頂尖學府和孵化器開展交流，尋求在教育、研究和知識轉移方面的合作機會。科大校長葉玉如是首爾論壇中唯一的香港院校代表，並獲邀發表特別演說；她亦介紹科大如何透過知識轉移加速實驗成果轉化，造福社會。



本次參與論壇的嘉賓亦包括加州理工學院、麻省理工學院等知名學府的人工智能與機械人技術頂尖學者、國際商業機器（IBM）及三星等科技巨擘的領袖，以及不同領域的政策制定者和專家。



葉玉如於論壇一個特別環節中，就大學如何協助社會應對新數碼時代所帶來的挑戰，分享心得。她其後與韓國科學技術信息通信部部長李宗昊會面，探討香港與韓國在創新科技領域的潛在合作機會。



葉玉如表示，是次能與韓國頂尖學府的領袖交流，兩地大學在促進知識交流及合作方面有很大的發展空間，可望透過攜手合作加快區內的創科發展。



此外，科大協理副校長（知識轉移）金信哲亦於昨日早晨參與了論壇的一個專題研討會，並與業界的專家、研究發展政策倡導者及韓國頂尖大學學者，分析現時全球科技競爭的形勢，以及亞太區域可採取的應對策略。